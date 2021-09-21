https://news.day.az/politics/1382370.html Замглавы МИД Ирана едет в Баку
Замглавы МИД Ирана едет в Баку
Сегодня заместитель министра иностранных дел Ирана Мохаммед Казым Саджапур прибудет с визитом в Азербайджан, сообщили во вторник Trend в посольстве Ирана, передает Day.Az.
В посольстве добавили, что он примет участие в трехстороннем заседании аналитических центров Азербайджана, Ирана и Турции.
В рамках трехдневного визита в Баку Мохаммед Казым Саджапур, который одновременно является руководителем Центра политических и международных исследований иранского МИД, встретится с официальными лицами Азербайджана.
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