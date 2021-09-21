Реджеп Тайип Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Кавказе: "Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе".

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.