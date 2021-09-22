Армения пытается блокировать прогресс, используя тактику создания препятствий и затягивания переговоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 37-м заседании глав МИД стран-участниц ГУАМ.

Министр отметил, что урегулирование конфликта открывает новые возможности для регионального сотрудничества, развития и процветания при нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

По его словам, после совместного заявления от 10 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия начали работу по конкретным направлениям для открытия транспортных коммуникаций в регионе.

"Оживление отношений значительно ускорит торговлю и перевозки через Армению и Азербайджан, что принесет пользу не только этим странам, но и их партнерам. Это станет важным фактором нормализации и сыграет позитивную роль в создании условий для прочного мира и стабильности в регионе и за его пределами.

Трехсторонняя рабочая группа по вопросам, связанным с открытием коммуникаций в регионе, начала работу по конкретным направлениям. Хотя открытие коммуникаций могло бы стать важным шагом вперед, Армения пытается заблокировать прогресс, используя тактику создания препятствий и затягивания переговоров", - сказал Джейхун Байрамов.