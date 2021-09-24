Ряду транспортных компаний Ирана сделано предупреждение о необходимости уважать территориальную целостность Азербайджана

Частным транспортным компаниям Ирана, осуществлявшим незаконные перевозки в Карабах, сделано предупреждение.

Об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сразу после получения официальной информации от азербайджанской стороны был предпринят ряд шагов.

Мусави добавил, что иранским компаниям было сделано предупреждение о необходимости уважать территориальную целостность Азербайджана.