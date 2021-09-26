Азербайджанские военные летчики выполнили очередной полет на фестивале «Технофест-2021»

В последний день фестиваля "Технофест-2021" в Стамбуле (Турция) азербайджанский военный летчик совершил очередной полет.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, перед полетом была почтена память наших военнослужащих, погибших в Отечественной войне, был поднят флаг Азербайджанской Республики.

Показательный полет нашего военного летчика в небе Стамбула со сложным пилотажем привлек внимание гостей, наблюдавших за авиашоу.

Отметим, что в четвертый год проведения фестиваля авиации, космоса и технологий "Технофест-2021" в международном аэропорту Ататюрк два истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана в разные дни совершили показательные полеты.