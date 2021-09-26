https://news.day.az/politics/1384220.html Азербайджанские военные летчики выполнили очередной полет на фестивале «Технофест-2021» - ФОТО
Азербайджанские военные летчики выполнили очередной полет на фестивале «Технофест-2021» - ФОТО
В последний день фестиваля "Технофест-2021" в Стамбуле (Турция) азербайджанский военный летчик совершил очередной полет.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, перед полетом была почтена память наших военнослужащих, погибших в Отечественной войне, был поднят флаг Азербайджанской Республики.
Показательный полет нашего военного летчика в небе Стамбула со сложным пилотажем привлек внимание гостей, наблюдавших за авиашоу.
Отметим, что в четвертый год проведения фестиваля авиации, космоса и технологий "Технофест-2021" в международном аэропорту Ататюрк два истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана в разные дни совершили показательные полеты.
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