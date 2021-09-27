Стали известны место и дата очередной встречи лидеров стран Тюркского совета

Стали известны место и дата очередного саммита лидеров стран Тюркского совета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в рамках заседания глав МИД Тюркского совета в Стамбуле заявил, что следующая встреча глав государств состоится 12 ноября.

По словам министра, встреча лидеров ТС состоится в Стамбуле.

Джейхун Байрамов напомнил, что председательство в Тюркском совете перейдет от Азербайджана к Турции.