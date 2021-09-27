https://news.day.az/politics/1384528.html Стали известны место и дата очередной встречи лидеров стран Тюркского совета
Стали известны место и дата очередной встречи лидеров стран Тюркского совета
Стали известны место и дата очередного саммита лидеров стран Тюркского совета.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в рамках заседания глав МИД Тюркского совета в Стамбуле заявил, что следующая встреча глав государств состоится 12 ноября.
По словам министра, встреча лидеров ТС состоится в Стамбуле.
Джейхун Байрамов напомнил, что председательство в Тюркском совете перейдет от Азербайджана к Турции.
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