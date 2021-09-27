https://news.day.az/politics/1384545.html Российские и турецкие эксперты на платформе Baku Network проанализировали итоги Отечественной войны - ВИДЕО
Российские и турецкие эксперты на платформе Baku Network проанализировали итоги Отечественной войны - ВИДЕО
Политолог, профессор Тогрул Исмаил (Анкара), эксперт клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов (Москва) и директор экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде проанализировали итоги Отечественной войны 2020 года и ситуацию, сформировавшуюся в регионе Южного Кавказа в условиях новой реальности, обозначили основные вызовы региональной безопасности и прогнозы относительно перспективы подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Война является напоминанием о том, к чему возвращаться нельзя", - сказали эксперты.
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