Российские и турецкие эксперты на платформе Baku Network проанализировали итоги Отечественной войны

Политолог, профессор Тогрул Исмаил (Анкара), эксперт клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов (Москва) и директор экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде проанализировали итоги Отечественной войны 2020 года и ситуацию, сформировавшуюся в регионе Южного Кавказа в условиях новой реальности, обозначили основные вызовы региональной безопасности и прогнозы относительно перспективы подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Война является напоминанием о том, к чему возвращаться нельзя", - сказали эксперты.