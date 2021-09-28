Сахиба​ Гафарова выступила на заседании Совета ТюркПА

Находящаяся с визитом в Республике Казахстан председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в прошедшем 28-го сентября заседании Совета ТюркПА и выступила на нем с вступительной речью.

Как передает Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, действующая председатель ТюркПА Сахиба Гафарова напомнила, что председательство в организации перешло от парламента Турции к парламенту Азербайджана на проведённом в Баку в 2019-м году 9-м пленарном заседании. За истёкшее время принят ряд мер для эффективной организации и усиления работы ТюркПА. А сегодня казахская сторона перенимает миссию руководства Ассамблеей, сказала Гафарова.

Затем руководитель азербайджанского парламента передала председательство главе Мажилиса казахского парламента Нурлану Нигматулину и пожелала ему успехов.

Рассказав о работе, проделанной в период председательства Азербайджана в ТюркПА с декабря 2019-го по сентябрь 2021-го года, Гафарова перешла к 44-дневной Отечественной войне прошлого года, которую Азербайджан вёл под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Эта война завершилась прекращением продлившейся тридцать лет армянской оккупации земель Азербайджана: наше государство восстановило целостность своей территории. Как следствие, в регионе возникла совершенно новая геополитическая панорама.

Лидер азербайджанского парламента высоко оценила деятельность ТюркПА во время Второй Карабахской войны. Сотрудники Секретариата ТюркПА неоднократно посещали расположенные вдали от линии фронта города Гянджу, Барду и Тертер и иные населённые пункты Азербайджана, которые Армения обстреливала баллистическими ракетами и кассетными снарядами. Отражающие реальное положение вещей сведения и фотоматериалы были направлены в международные организации. Продолжая, Гафарова сказала, что ТюркПА сурово осудила акты террора и военные преступления Армении против гражданских лиц; были сделаны соответствующие заявления. Ассамблея недвусмысленно поддержала решение конфликта с условием сохранения территориальной целостности Азербайджана и в контексте его суверенитета.

Представляя затем отчёт коллегам в ТюркПА, Сахиба Гафарова сказала им, что, хотя ряд намеченных на прошлый период мероприятий пришлось отсрочить из-за пандемии COVID-19, основная их часть - включая заседания комиссий - прошла онлайн. Совместная борьба с последствиями пандемии обсуждалась на видеоконференции, посвящённой путям восстановления устойчивости экономик через региональное сотрудничество. Перспективы взаимодействия в рамках организаций по тюркскому сотрудничеству были рассмотрены на симпозиуме "Вчерашний, сегодняшний и завтрашний дни Тюркского мира", на котором также подчёркивалось значение великой Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне для всего Тюркского мира.

Следуя Стамбульскому соглашению, на проведённых в истёкший период заседаниях комиссий Ассамблеи особое внимание уделялось сближению национальных законодательств государств-участников ТюркПА, сообщила членам Совета Сахиба Гафарова. Из подготовленных до сегодняшнего дня шести модельных законопроектов пять представил парламент Азербайджана и один - парламент Турции. Сказав это, докладчик призвала все парламенты ТюркПА принять активное участие в этом процессе.

Азербайджанский парламент также уделял особое внимание институциональному развитию Ассамблеи: в период своего председательства наше государство обсуждала текущее положение её правовой базы и пути совершенствования правовых документов. Положения Группы парламентариев-женщин и Группы молодых парламентариев, а также Положение о модельном законе разрабатывались с их рассмотрением на заседаниях комиссий; проекты были представлены на пленарном заседании. Кроме того, за время председательства Милли Меджлиса Азербайджана в ТюркПА значительно расширились её связи в плане международного сотрудничества.

Сахиба Гафарова озвучила свою уверенность в том, что в ближайшем будущем ТюркПА расширится с вступлением в неё новых полноправных членов.

Затем рассматривались другие вопросы на повестке дня заседания Совета. Были утверждены проекты правовых документов и модельных законов ТюркПА, отчёты о выборах и референдумах, организационные вопросы, планы деятельности в очередном году, повестка пленарного заседания и другие документы.

На этом заседание Совета ТюркПА завершилось.