https://news.day.az/politics/1385191.html Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь Армении
Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь Армении
Информация о якобы ранении армянского военнослужащего в результате обстрела азербайджанской армии не соответствует действительности, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Информация, распространенная армянскими СМИ о том, что 28 сентября подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении подразделений армянских вооруженных сил и в результате был ранен военнослужащий противоположной стороны, не соответствует действительности.
Отметим, что сегодня в армянских СМИ была распространена информация о том, что якобы азербайджанская армия открыла огонь в направлении Армении и в результате ранения получил армянский военнослужащий.
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