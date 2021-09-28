Как ПАСЕ Армению "клочком бумаги" накормила

Ну что же, это, наконец, произошло. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которую выплеснуто все раздражение Европы победой Азербайджана в 44-дневной войне. К сожалению, европейская аудитория все 30 лет оккупации азербайджанских территорий сочувствовала агрессору и всячески старалась искать лазейки в международном праве для оправдания последнего. Мы помним, как в резолюциях той же ПАСЕ имя Азербайджана постоянно отсутствовало среди стран, чью территориальную целостность Европа однозначно признавала. Поддержка сепаратистам и военной агрессии Армении всегда была очень явной, и никакие доводы не могли перевесить справедливость и закон, и даже собственные интересы европейских стран, также страдающих от агрессивного сепаратизма.

Справедливости ради отметим, что в документе имеются и моменты, отражающие правду - факты совершенных армянами преступлений на азербайджанской земле. Но попытка сохранять нездоровый баланс вновь перевернула все с ног на голову и исказила картину реальности. О преступлениях армян упоминается как бы между прочим, ради галочки, чтобы сохранить пресловутый баланс, но в целом докладчик демонстрирует однобокость. В докалде ирландского депутата Пола Гэвана "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном" много узнаваемых формулировок, подсказанных армянской пропагандой. А ведь, работая над докладом, господин Гэван побывал в Баку, проводил здесь встречи и был информирован о реальном положении дел.

Как бы не звучал документ полностью, наличие в нем нижеприведенных моментов заставляет нас относиться к нему негативно. Сразу скажем, что эта резолюция, как и прочие подобные документы, которые еще будут приняты в будущем (благо денег у армянской диаспоры достаточно), для Азербайджана не имеет никакого значения. Никакие требования и претензии, предъявленные нашей стране, не будут приниматься Баку во внимание. И не случись с армянской стороной радостная истерика, мы вообще не стали бы тратить на это время. Но истерика случилась, и чтобы в Армении не начал созревать очередной миф, считаем необходимым немного пояснить, почему резолюции ПАСЕ "о гуманитарных последствиях нагорно-карабахского конфликта" является и с нашей точки зрения и с точки зрения международного права просто клочком бумаги.

"Нагорно-карабахский конфликт", который уже не существует, длился тридцать лет, а не 44 дня (или шесть недель, как любят подсчитывать в Европе). Главное обвиняемое лицо здесь Армения, и не нужно стараться уравнять вину, потому что от этого европейское исследование сразу теряет объективность и превращается в простой клочок бумаги. Если ПАСЕ заботят лишь последствия для армян, то этот очередной образчик двойных стандартов евроструктуры можно сразу отправить в шредер. Туда же была не так давно отправлена озабоченность ЮНЕСКО якобы разрушением "армянского наследия". Организация, проявившая полное безразличие к тотальному уничтожению наследия азербайджанского, вдруг озаботилась перестроенными под армянские албанскими церквями.

Не могут не удивить претензии о том, что Азербайджан, дескать, не выполнил своих обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы в 2001 году, а именно разрешил конфликт военным путем. И теперь нам грозят какими-то разбирательствами со стороны СЕ. Армянская сторона уже схватилась за этот пункт зубами и, несомненно, будет напоминать о нем евроструктуре, требуя принятия мер, санкций и тому подобного. Как говорится, запасаемся попкорном и готовимся к очередному шоу, которых мы за тридцать лет информационной агрессии против Азербайджана насмотрелись вдоволь.

Значительное место посвящено излюбленной теме диверсантов, попавших в плен после завершения боевых действий. Требования об их безусловном освобождении - это водевиль и останавливаться на этом не будем. Как и на армянских фейках о якобы наемниках, якобы зверствах и так далее. Нам тычут в лицо некой резолюцией СЕ о неограниченном доступе в государства-члены, требуют открыть двери Карабаха перед международными организациями и СМИ. А о тридцати годах конфликта ПАСЕ вспомнила только в одном пункте. Резолюция - внимание! - осуждает "разрушение армянского культурного наследия в Азербайджане за последние 30 лет", "фальсификации" (!!!) этого самого наследия, ругает нас за "расизм и нетерпимость", в общем, за все то, за что с 1988 года подлежит осуждению и наказанию Армения и армянский нацизм.

И как вишенка на торте - Парк военных трофеев в Баку. Армяне никак не могут переварить такое открытое и доступное всем свидетельство своего поражения, трусости и жалкости. Ну что же теперь поделать. Все инсталляции в Парке списаны с реальных ситуаций, все до мелочей отражает состояние, в котором находилась армянская армия и армянский солдат в частности. Вооруженные силы Армении - это позор армянского народа, и не мы виноваты, что их военнослужащие бежали с поля боя, приковывали друг друга к пулеметам и походили на боевиков незаконного формирования, чем на солдат регулярной армии. А что касается якобы провоцирования экспонатами парка нетерпимости к армянам, то за более чем тридцать лет успешно скончавшегося карабахского конфликта сами армяне сделали все для того, чтобы сформировать у азербайджанского народа негативное представление о себе. Слишком много было сотворено ими зла, слишком много пролито невинной крови. Нужны многие годы, чтобы все это наш народ сумел забыть и раскрыть объятия соседу, у которого всегда камень в кулаке. И еще - европейцам, прежде чем голосовать за подобные обвинения в наш адрес, хорошо было бы провести ревизию в собственных музеях, посвященных недостойным победам над порабощенными народами и совершенных колонизаторами преступлениях. А потом уже нажимать на кнопочки пультов.

Самым же забавным является попытка европейской структуры перекроить государственные границы Азербайджана. В доклад ирландского докладчика вошла безумная идея армянской стороны о создании демилитаризованной зоны вокруг границ Армении. Армяне очень любят выражение "пояс безопасности", и сейчас стремятся создать нечто подобное для себя за счет азербайджанских территорий. Отдадим должное нашим соседям - до такого никто кроме них додуматься не сумел бы. Тут виден бренд, рука мастера. Удивляет не автор идеи, армянский омбудсмен, а проголосовавшие за нее депутаты ПАСЕ. Они вообще представляют себе, в какое положение поставили Европу в глазах Азербайджана и как подобные безумные идеи могут отразиться на двусторонних отношениях?

Азербайджан однозначно не позволит создавать никаких поясов безопасности за счет своих территорий, об этом не может быть и речи. Наоборот, граница с Арменией будет максимально укреплена и милитаризована, потому что соседняя страна является постоянным источником угроз провокаций, агрессии и терроризма. Если Армения так боится нас, пусть выделит территорию вдоль собственных границ и демилитаризует ее. Все равно приграничная зона Армении практически не заселена и не возделана. Все годы оккупации тамошнее армянское население кормилось за счет даров, полей и пастбищ азербайджанской земли, а после восстановления законных границ не сумело наладить жизнь и потянулось вглубь страны. Что армяне собираются делать со своими международно признанными территориями, это их личное дело, мы в это не вмешиваемся. Если же в "пояс" собираются подключить Лачинскую дорогу и другие наши земли, то скажем прямо - никакие буферные зоны и резолюции армянской стороне не помогут избежать еще одного позора пополнения экспозиции бакинского Парка трофеев.

Появление такой резолюции в День памяти шехидов и годовщину начала 44-дневной Отечественной войны не случайно. Доклад готовился с расчетом именно на эту дату, чтобы звучать для армянской стороны символично. Вот только в новых реалиях весь этот символизм не имеет никакого значения. Азербайджан сломал стереотипы, развернул региональные геополитические тренды, сделал практически невозможное, учитывая всемирную поддержку агрессора. В реальности, созданной победой Азербайджана, игры, которые тридцать лет велись международными структурами, полностью утеряли всяческий смысл. Старому свету придется признавать новые реалии. Переформатировать ситуацию, вернуть конфликт на повестку Баку никому не позволит. Как нам жить на своей земле, с кем дружить, а с кем ужесточать границы, мы будем решать сами. За это погибали наши мальчики, и эту победу мы никому не отдадим.

Лейла Таривердиева