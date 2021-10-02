Российским армянам не нравится диалог Москвы и Анкары? Двери открыты - до свидания

Итоги встречи президентов России и Турции позволили внести ясность в ряд принципиальных вопросов. В первую очередь, Путин четко и однозначно заявил, что имеющиеся между странами проблемы решались и будут решаться путем компромиссов.

Об этом сказала в комментарии Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса Татьяна Полоскова.

Кроме того, отметила она, Путин также подтвердил, что Турция влияет на ситуацию в регионе, в частности, в Нагорном Карабахе. И это влияние позитивно, так как, по его словам, способствует примирению. Вопреки истерике в армянском сегменте социальных сетей, ожидавших, что встреча двух президентов пройдет "на повышенных тонах", Путин позитивно оценил деятельность российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня. А отношения России с Турцией, в принципе, развиваются позитивно, подчеркнула наша собеседница.

По словам Полосковой, в ходе переговоров Эрдоган назвал российско-турецкие отношения главным гарантом мира в Сирии и безопасности на всем Ближнем Востоке. Формируется новый альянс, и есть надежда, что российско-турецкий диалог будет долгим и эффективным.

"И что же теперь? Если раньше со стороны армянского лобби обвинения в работе на интересы Турции летели в сторону Никола Пашиняна, то теперь под прицел с их стороны попал и глава российского государства.

В этой связи хочу сказать, господа проводники идеи "великой Армении"! Вы сами виноваты. что оказались на обочине переговорного процесса и происходящих глобальных изменений в регионе. Выход есть - начните переговоры с Турцией, избавьтесь от комплекса вечно гонимой нации. И выполните, наконец, те обязательства, которые взял на себя Никол Пашинян при подписании трехстороннего заявления год назад.

И особое пожелание тем армянам, которые проживают в России и выражают неудовольствие действиями Президента России, направленными на продуктивный диалог с Турцией. Желающих плясать под армянскую дудку в России с каждым годом все меньше и меньше. У нас никто никого не удерживает. Двери и границы открыты. Не нравится настрой российского руководства, вы считаете русских предателями, оскорбляете в публичном пространстве народ страны, где живете, - покиньте тогда ее пределы. Только не забудьте рассчитаться с теми журналистами, которым вы так и не выплатили гонорар за лживый фильм о Карабахе. Они ждут. Армяне поймут, о чем я", - сказала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева