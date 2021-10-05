Турция поддерживает Азербайджан как в дипломатической, так и в экономической сферах - посол
"Турция оказывала всестороннюю поддержку Азербайджану в 44-дневной Отечественной войне".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал журналистам посол Турции в России Мехмет Самсар.
"Как сказал Мустафа Кемаль Ататюрк, "радость Азербайджана - наша радость, горе - наше горе". 30-летняя оккупация Карабаха была раной в сердцах как азербайджанского, так и турецкого народа. Сегодня Турция празднует победу наравне с азербайджанским народом. Поздравляю весь азербайджанский народ во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - отметил дипломат.
Посол подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать Азербайджан как в дипломатической, так и в экономической сферах.
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