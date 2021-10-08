Состоялся совместный брифинг спикеров парламентов Азербайджана и Словакии

В рамках официального визита председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой в Словакию после встречи спикеров парламентов двух стран состоялся совместный брифинг.

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, Сахиба Гафарова заявила, что визит азербайджанской парламентской делегации в Словакию продолжается успешно. По ее словам, это первый официальный визит в Словакию на уровне спикера Милли Меджлиса. "У нас состоялись конструктивные встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером и председателем Национального совета Борисом Колларом. На проведенных встречах были обсуждены азербайджано-словацкие отношения на парламентском уровне, мы поделились взглядами на дальнейшее углубление отношений в двустороннем и многостороннем форматах", - сказала Сахиба Гафарова.

Спикер отметила, что Азербайджан заинтересован в развитии отношений со Словакией, одной из стран Евросоюза. Председатель Милли Меджлиса сказала, что в ходе встречи с председателем парламента Словакии Борисом Колларом были обсуждены взаимные визиты и ​​обмен опытом в сфере законодательства.

Сахиба Гафарова также подчеркнула, что развитие межпарламентских отношений может сыграть важную роль в сближении народов, в объективном донесении реалий Азербайджана до словацкой общественности. Она выразила уверенность, что углубление межпарламентских отношений будет способствовать развитию отношений между нашими странами.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что в ходе встреч она проинформировала собеседников о новой ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, довела до их сведения, что Азербайджан восстановил признанную международным сообществом территориальную целостность. Спикер также отметила, что в преддверии 30-й годовщины совершенного Арменией против Азербайджана Ходжалинского геноцида она выразила надежду, что словацкие парламентарии также начнут процесс признания этого геноцида.