Артур Гагикович Огурцов: как Ванецян себя дураком выставил

Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя. Это негласный девиз работников прокуратуры из самых разных стран мира, высказанный в юмористической форме. И вот вопреки ему с какого-то перепугу решил действовать выпускник Армянской сельскохозяйственной академии, бывший директор Службы национальной безопасности РА Артур Ванецян.

Для начала напомню, что 10 мая 2018 года по представлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна и указом президента Армении он был назначен директором Службы национальной безопасности. Находясь в этой должности, Ванецян, будучи единственным кандидатом, был избран президентом Федерации футбола Армении.

Но, недолго музыка играла. И уже 16 сентября 2019 года он был отправлен в отставку по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Потеря высокого статуса пробудила в Артуре Гагиковиче оппозиционера. И вот уже он критикует действующую власть за поражение в 44-дневной войне, за подписание трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года.

И не просто критикует. Ванецян ходил на митинги с требованием отставки премьер-министра Армении. И 14 ноября прошлого года его адвокат Лусине Саакян заявила, что Ванецяна задержали по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. В итоге, как того и следовало ожидать, Артур Гагикович отделался легким испугом.

При этом, он решил вступить в политическую связь с совершенно очевидным политическим трупом - с третьим президентом РА Сержем Саргсяном. Тем самым, которого сверг Никол Пашинян, являющийся классическим примером примитивного популиста. Понятное дело, что такая политическая некрофилия не принесла успеха Ванецяну. На внеочередных выборах в парламент Армении, которые прошли 20 июня, по данным ЦИК, блок "Честь имею" набрал 5,23 % голосов избирателей.

То есть, со скрипом этот тандем Ванецян-Саргсян пролез в армянский парламент. И я бы не стал вспоминать об этом политическом извращенце, если бы не прозвучало из его уст заявление, напоминающее про негласный девиз работников прокуратуры из самых разных стран мира. Этот, в свое время вместе с Пашиняном танцевавший в Шуше персонаж, решил "выйти в ходе следствия на самого себя".

По неведомой никому причине, Ванецян решил поведать гражданам РА о том, что такое оперативная связь, отметив, что она предназначена только для приграничных инцидентов. Со стороны Армении эту связь обеспечивал занимающий в то время пост главы СНБ Артур Ванецян, а со стороны Азербайджана - его коллега. Для чего нужна была эта информация гражданам проигравшей страны, знает только сам Артур Гагикович, возможно решивший напомнить им, что и он когда-то кем-то был.

Так обычно себя ведут алкоголики, которые на старости лет, сидя на лавочке, рассказывают детворе о своих "подвигах". Но тут забавно то, что по сути, в угаре желания очернить Пашиняна и возвеличить себя, Ванецян пошел, по сути, на признание в соучастии в провалах действующего премьер-министра РА. "Пашинян посредством главы СНБ, то есть, меня, передавал Алиеву закрытые конверты", - сказал в эфире передачи "Интервью" 24TV руководитель фракции "Честь имею" .

Артур Гагикович, так любящий называть Никола Воваевича предателем и капитулянтом, открыто признался в том, что ранее беспрекословно выполнял функции почтальона, по сути соглашаясь со всем, что делал премьер-министр РА. После скандального признания Ванецяна получается, что и он сам, в изрядной мере, предатель и капитулянт.

Знаете, что мне все это напоминает? Диалог из кинокомедии "Карнавальная ночь". Главным персонажем которой является Серафим Иванович Огурцов, назначенный исполняющим обязанности директора Дома культуры. "На чём я остановился?", - спрашивает Огурцов у своей стенографистки. "На том что они нашли в вашем лице дурака", - напоминает она ему. "Вот именно! ", - радостно и гордо изрекает Огурцов.

С такой же гордостью и Ванецян на всю Армению заявляет о том, что Пашинян нашел в его лице дурака. Ну, или послушного почтальона, которого потом попросту послал в пешее эротическое путешествие. Зачем Артуру Гагиковичу нужно было выставлять себя в столь глупом и комическом свете? Ответ на этот вопрос знает только он. Но фактом является то, что Ванецян , образно говоря, умудрился выйти в ходе следственных действий на самого себя. И вот это создание возглавляло в РА СГБ!

Акпер Гасанов