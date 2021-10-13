Найденный козел отпущения: новая ипостась Вагаршака Арутюняна

Козел отпущения. Таковой нужен был всегда и везде, тем более в проигравшей войне Армении. Нужно же на кого-то списать разгром армии, гибель свыше восьми тысяч военнослужащих, дезертирство более десяти тысяч "бойцов", несбыточность обещаний о захвате новых азербайджанских территорий и крах мифа о "непобедимости" Армении.

Так то, нет ничего удивительного в том, что армянская оппозиция все валит на Пашиняна, он все валит на "карабахский клан", а попутно под следствием оказался экс-министр обороны РА Давид Тоноян, который, спасая свою шкуру, пытается шантажировать премьер-министра РА. Все это забавно и мелочно. Но в том-то и дело, что поиски козла отпущения в РА идут не только в связи с итогами 44-дневной войны.

Таковой нужен и для иной цели. Поразительно, но в Армении настолько озаботились углубляющимся конфликтом между Азербайджаном и Ираном, что договорились до презентации пресловутого козла отпущения. Им был объявлен экс-министр обороны РА. Нет, не Давид Тоноян, а Вагаршак Арутюнян. Да, тот самый который открыто призывал к бомбежкам мирных азербайджанских городов, но в итоге был признан полным нулем, с военной точки зрения, и отправлен в пешее эротическое путешествие.

Казалось бы, на том о Вагаршаке забудут. Так нет же, вспомнили, как прижало. И всплыли, как по команде его прежние заявления про то, что в Сюнике, так армяне называют Зангезур, "ни метра территории Армении не будет уступлено Азербайджану". Вспомнили и его заверения, что "21-й км дороги Горис - Гафан будут контролировать российские пограничники" и про то, что "армянские пограничники будут стоять на территории Армении и визуально контролировать дорогу, обеспечивая второй уровень безопасности".

Указали даже то, где и когда он это говорил. Оказалось, что весь этот бред - выдержки из интервью изданию "Зинуж" Вагаршака Арутюняна, которое он дал 20 декабря 2020 года, будучи министром обороны Армении. После чего, армянские СМИ грустно констатируют, что по прошествии девяти месяцев после хвастливых речей Арутюняна азербайджанская сторона установит на участке этой дороги Гориса пропускной пункт, превратив его в головную боль (по большому счёту) для Ирана.

"Напомним, что на текущий момент азербайджанская сторона проверяет документы у иранских водителей грузовиков, вынуждая их платить дорожный налог, а иногда и арестовывая их", - причитают армянские СМИ, решившие переживать не только за свою страну, но и за Иран, что выглядит трагикомично, с учетом того огромного вала собственных проблем, который РА не в состоянии разгрести.

Нет, досталось конечно и Николу Пашиняну. Ему напомнили заявление о том, что граждане Армении должны уяснить: "пункты, ставшие проблемой, находятся не на территории Республики Армения или Советской Социалистической Республики Армения, а вне этой территории, которую Армения де-юре приняла законом "Об административно-территориальном делении" от 2010 года". В кои то веки Пашинян что-то разумное изрек, так в его огород полетели камни.

Но все это было не более чем детской забавой по сравнению с тем, во что был превращен экс-министр обороны РА. Армянские СМИ обнаружили, что он цитировал в вышеупомянутом интервью "Зинуж" некоторые пункты меморандума "Об организации безопасности движения граждан, транспортных средств и грузов по дорогам Горис - Гафан, который был подписан Арменией, Россией и Азербайджаном в декабре 2020 года.

При этом, как с ужасом констатируют армянские СМИ, Вагаршак Арутюнян скрыл (или не договорил) ещё один пункт договора. В частности, пункт пятый, который гласит следующее: во-первых, "азербайджанская сторона гарантирует безопасное движение граждан, транспортных средств и грузов Армении", во-вторых, "реализует своё право на использование данного участка дороги". После чего следует вывод, что "каких-либо претензий ни Армения, ни Россия, осуществляющая контроль этого участка дороги, предъявить "третьей стороне" не смогут, так как Азербайджан пропускает "всё армянское", а что до иранского, то в этом случае "реализует своё право"".

И, барабанная дробь, вынесен вердикт! "Получается, что фактически головная боль для Ирана была создана с лёгкой руки экс-министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна", - пишут армянские СМИ. Козел отпущения найден! И именно к нему, соответственно, должны предъявлять свои претензии представители официального Тегерана. К нему, к армянскому козлу отпущения, а не к мифическим "сионистам". Впрочем, учитывая привычно несуразный характер заявлений представителей официального Тегерана, не удивляюсь и утверждениям, что Вагаршак Арутюнян тоже "сионист".

Акпер Гасанов