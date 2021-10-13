https://news.day.az/politics/1391382.html Установлена личность военнослужащего, останки которого найдены в Гадруте - Генпрокуратура
Установлена личность военнослужащего, останки которого найдены в Гадруте - Генпрокуратура
Генпрокуратура Азербайджана в среду сообщила об установлении личности ранее числившегося без вести пропавшим азербайджанского военнослужащего, останки которого были найдены в Гадруте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В информации ведомства подчеркивается, что личность азербайджанского военнослужащего, останки которого были найдены в Гадруте, установлена. Это прапорщик Алиев Ихтияр Ильгар оглу.
"На следующий день будет обеспечена передача останков членам его семьи", - отметили в Генпрокуратуре.
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