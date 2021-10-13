Установлена личность военнослужащего, останки которого найдены в Гадруте

Генпрокуратура Азербайджана в среду сообщила об установлении личности ранее числившегося без вести пропавшим азербайджанского военнослужащего, останки которого были найдены в Гадруте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В информации ведомства подчеркивается, что личность азербайджанского военнослужащего, останки которого были найдены в Гадруте, установлена. Это прапорщик Алиев Ихтияр Ильгар оглу.

"На следующий день будет обеспечена передача останков членам его семьи", - отметили в Генпрокуратуре.