"Не виноватый я, мне так сказали"

Главный врун Армении Арцрун Ованнисян спустя год после окончания 44-дневной войны, завершившейся Победой Азербайджана и разгромом армянской оккупационной армии, пытаясь в очередной раз оправдать себя за всю ту лапшу, что он вешал на уши армянам, рассказал, "что происходило в Шуше" с 8 по 9 ноября 2020 года и "кто на самом деле распространил ложь" о том, будто город все еще контролировался армянскими ВС.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по его словам, 8 ноября командующий армянскими незаконными вооруженными формированиям Микаел Арзуманян доложил министру обороны Армении Давиду Тонояну, что идет "очистка города Шуша и окраины от азербайджанских подразделении", будто бы наши войска "просто уничтожают".

"До сих пор это у меня в ушах звучит, как он радостно доложил МО. 9-го ноября утром звонили журналисты, что давайте поедем в Шушу, снимем оттуда репортаж, покажем всем, что город у нас. Они думали, что наши снова вошли в Шушу. 8 и 9 ого числа мне говорят из МО, что нет, у нас не получилось? Азербайджанцы снова вернулись в город и снова взяли его...и я был в шоке", - рассказал Ованнисян, пытаясь оправдаться за постоянное вранье, которое он говорил во время войны.

Честно говоря, когда Арцрун каждый раз появляется в СМИ со своими дешевыми попытками опрадаться, он постоянно напоминает знаменитую сцену "Не виноватая я..." из "Бриллиантовой руки". А армянское общество легко попадается на фейки. Прошедшая война показала, что его вера в мифы и сказки не ограничивается лишь далеким и недоказуемым прошлым. Армяне так искренне, с таким детским доверием воспринимали ложь, которой кормили их министерство обороны, официальные структуры, всевозможные пеговы и арцруны. Понятно, что после десятилетий зомбирования им было трудно так сразу взять и поверить, что никакие они не "львы" и не "боги войны", что их армия бессильна, а "потомки Тиграна" трусливы.

В любом случае, приходится констатировать, что в РА чрезвычайно распространилось редкое заболевание под названием "арцрун головного мозга". Подхватившие этот недуг видят галлюцинации. До такой степени, что они на полном серьезе утверждают, что "Шушу намеренно сдали", "солдат специально вывели" и вообще "мы бы победили".

М.Ахмедзаде