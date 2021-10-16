Дипломаты знакомятся с восстановительными работами на освобожденных территориях

Во время первых поездок на освобожденные территории Азербайджана мы видели разрушения, учиненные на них Арменией за период почти 30-летней оккупации. Теперь мы ознакамливаемся с восстановительными работами, осуществленными Азербайджаном в короткие сроки.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в ходе поездки представителей дипкорпуса в освобожденные населенные пункты Суговушан и Талыш.

Помощник Президента отметил, что это седьмая по счету после 10 ноября 2020 года поездка на освобожденные территории вместе с представителями дипломатического корпуса.

"Мы ехали по новой дороге в направлении села Талыш и видели, что работы по реконструкции в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева продолжаются ускоренными темпами", - сказал Гаджиев.