Азербайджан готов к процессу делимитации и демаркации границ.

Об этом сказал в субботу Trend помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, Президент Ильхам Алиев в ходе заседания Совета глав государств СНГ четко обозначил позицию Азербайджана по этому вопросу.

"Азербайджан готов подписать мирное соглашение с Арменией и начать процесс делимитации. В процессе, связанном с мирным соглашением, Армения и Азербайджан, прежде всего, должны признать территориальную целостность и суверенитет друг друга", - сказал Гаджиев.

Говоря об открытии коммуникаций, помощник Президента подчеркнул, что на уровне премьер-министров Азербайджана, России и Армении в связи с этим ведутся обсуждения. Состоялись встречи, однако Армения должна предпринять серьезные и позитивные шаги.

Отметим, что 16 октября организован визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и местных СМИ на освобожденные территории Тертерского района. В ходе визита под руководством помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмета Гаджиева дипломаты ознакамливаются с поселком Суговушан и селом Талыш.

Это седьмая по счету после 10 ноября 2020 года поездка на освобожденные территории представителей дипломатического корпуса.