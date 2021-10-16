https://news.day.az/politics/1392590.html Кабмин Азербайджана приступил к подготовке предложений по увеличению зарплат и пенсий в стране
Кабмин Азербайджана приступил к подготовке предложений по увеличению зарплат и пенсий в стране
Распоряжение Президента Азербайджана "О дополнительных мерах в сфере защиты социального благосостояния населения" от 16 октября 2021 года служит обеспечению защиты социального благосостояния населения, в частности, граждан из уязвимых групп.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, согласно документу, Кабинету министров поручено подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения для отражения в проекте государственного бюджета на 2022 год соответствующих мероприятий в связи с повышением заработной платы, пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат.
Правительство уже приступило к подготовке этих предложений.
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