Государство готовит подушку безопасности для семейного бюджета граждан Азербайджана

В субботу, 16 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах в сфере защиты социального благосостояния населения".

Данным распоряжением глава государства поручил Кабинету министров подготовить и представить предложения о включении в проект государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год мер, определяющих повышением заработной платы, трудовых пенсий, социальных пособий и других выплат.

Сообщается, что правительство уже приступило к подготовке этих предложений.

Говоря простым языком, в будущем году в Азербайджане ожидается очередное и, по всей видимости, достаточно чувствительное повышение пенсий и зарплат.

Эти меры были предусмотрены принятыми стратегическими программами, касающимися приоритетов страны на ближайшие несколько лет. Однако сложившаяся ситуация подсказывает необходимость ускорить решение вопроса, который позволит повысить благосостояние граждан страны и как-то уравновесить те потери, которые несет внутренний рынок из-за роста мировых цен на топливо, электроэнергию, зерно, различные группы товаров.

Как отмечалось ранее в сообщении Минфина о макрофискальной базе на 2022-2025 годы, повышение заработной платы в соответствии с производительностью труда в ближайшие три года будет одним из основных направлений политики по расходам государственного бюджета Азербайджана

А в феврале этого года глава государства утвердил документ "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию", определивший основные пути достижения роста благосостояния населения и обеспечение гражданам достойного уровня жизни. Одним из основных направлений тут является повышение заработных плат и пенсий. Эта мера будет способствовать созданию более широких экономических возможностей, позволит обеспечить эффективную занятость для всех групп населения.

Несмотря на усиление восстановительных тенденций в мировой экономике, кризис углубляется и отражается на потребительских ценах. Ни для кого не секрет, что повышение цен на топливо и электроэнергию тянет за собой цены практически на все. Так, газовый кризис и дефицит энергии в Европе подтолкнул развитие негативных процессов, запущенных пандемией год назад. И хотя наша страна в определенной степени выстояла в противостоянии с мировым кризисом, эти процессы затронули и Азербайджан. Республика уверенно идет по пути развития внутреннего производства и импортозамеещения, однако это долгий путь, и на нем могут возникать преграды вроде глобальной пандемии и упадка мировой экономики. Азербайджан является частью мировой экономической системы, поэтому избежать афтершоков от мировых потрясений ему не удается. С этим связано и изменение тарифов на газ и электроэнергию. И надо сказать, что изменения эти очень незначительные. Влияние новых тарифов на семейную потребительскую корзину составит в случае с газом 1,72 маната, со светом - 2,05 маната. То есть теперь сумма в квитанциях на оплату газа и электричества будет в среднем на 2 маната выше, чем до изменения тарифов.

Сумма, повторим, незначительная. Тем не менее, руководство страны незамедлительно начало принимать меры к тому, чтобы изменение тарифов не ударило по семейному бюджету и по карману граждан. Повышение благосостояния населения всегда было и остается в приоритете политики Президента Ильхама Алиева. Повышение песий и зарплат - процесс далеко не разовый. Только в период пандемии он несколько замедлился. Но всего лишь замедлился, а не остановился.

В целом за последние три года в нашей стране было принято более 900 нормативно-правовых актов по улучшению социального обеспечения населения, число получающих социальные пособия увеличилось на 160 000 и превысило 2,4 миллиона человек.

В 2019 году были приняты и реализованы два пакета социальных реформ, в соответствии с которыми размер пособий и пенсий увеличился в среднем на 92 процента, минимальный размер пенсий вырос на 72 процента, минимальная заработная плата - на 92 процента, зарплата госслужащих - на 50 процентов. Если сравнивать с показателями предыдущего года, то рост зарплат составил 39 процентов, пенсий - 60 процентов, а социальные пособия выросли в два раза.

По результатам исследований, проведенных в начале 2020 года Международной ассоциацией пенсионных и социальных фондов, Азербайджан занял первое место среди участников СНГ и в регионе по размеру минимальной пенсии и минимальной заработной платы. На сегодня ситуация не изменилась. Наша страна также сохраняет лидерство в СНГ по индексу покупательной способности минимальной и средней пенсий.

В настоящее время правительство работает над предложениями по очередному повышению уровня пенсий и зарплат, которые продолжат расти в 2022 году. Согласно уже упомянутому нами документу Минфина о макрофискальных рамках на 2022-2025 годы и предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2022 год, среднемесячная заработная плата в Азербайджане в 2022 году составит 794,5 маната. По итогам 2021 года средняя зарплата по стране ожидается на уровне 742,8 маната. Составлены прогнозы и по дальнейшему развитию процесса. Так, согласно прогнозам, в 2023 году среднемесячная зарплата составит 838 манатов, в 2024 году - 883 маната, в 2025 году - 935 манатов. как полагают эксперты, при сохранении нынешних темпов роста, к 2026 году средний уровень зарплат по стране достигнет 1000 манатов.

Подготовлены прогнозы и по росту суммарных доходов населения. В 2022 году они ожидаются на уровне 63,4 миллиарда манатов. Расходы на социальную сферу в госбюджете будущего года составят почти 40 процентов от всех расходов. То есть бюджет 2022 года можно смело назвать социальным.

Стоит напомнить, как развивалась ситуация в начале текущего года после подорожания бензина в январе. 5 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об индексации трудовых пенсий". Повышение пенсий коснулось в общей сложности 1 140 000 человек, то есть 93 процентов от общей численности пенсионеров по стране. Было принято решение после индексации ежегодно выделять на повышение пенсий дополнительно 441 миллион манатов.

Продолжили расти и другие социальные выплаты. Так, президентская пенсия для семей шехидов была повышена на 66,7 процентов, президентская пенсия, выплачиваемая Национальным героям Азербайджана, - на 20 процентов, пенсия участников Второй мировой войны - на 100 процентов, инвалидов войны и событий 20 января, а также приравненных к ним лиц - более чем на 50 процентов. Кроме того, была учреждена ежемесячная президентская пенсия в размере 2 000 манатов для Национальных героев Отечественной войны.

Все это говорит о том, что гражданам Азербайджана не нужно беспокоиться. Азербайджанское государство позаботится о том, чтобы последние изменения тарифов не сказалось на бюджете граждан и не породило проблем. Для этого у страны есть возможности, а у ее руководства - политическая воля.

Лейла Таривердиева