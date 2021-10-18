Азербайджанская армия с 27 сентября прошлого года осуществила контрнаступательную операцию. В результате молниеносной атаки частей ВС Азербайджана 18 октября Худаферинские мосты и прилегающие населенные пункты Джебраильского района были освобождены от оккупации. Спустя 27 лет Азербайджанский флаг начал гордо развеваться над мостом.

Мнением по этому поводу поделился Trend военный эксперт Азер Байрамов, передает Day.Az.

По его словам, освобождение Худаферинских мостов имеет историческое значение.

"Худаферинские мосты имеют большое значение как с политической, так и с экономической точек зрения. Это означало освобождение от оккупации значительной части границы Ирана и Азербайджана. Тот факт, что поражая вражеские цели с использованием высокоточного оружия, азербайджанская армия не нанесла даже малейшего ущерба стратегическим объектам на границе, в частности, водохранилищам, говорит о высоком профессионализме наших военнослужащих.

Поездка Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к Худаферинским мостам указывает на то, что этот памятник является крайне важным историческим местом для Азербайджана", - сказал Азер Байрамов.