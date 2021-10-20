Азербайджан и Хорватия согласовывают семь документов

Проводится работа по согласованию семи документов между Азербайджаном и Хорватией.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В настоящее время идет работа по согласованию семи документов, и в ближайшее время они вступят в силу", - сказал министр.