https://news.day.az/politics/1393970.html Азербайджан и Хорватия согласовывают семь документов
Азербайджан и Хорватия согласовывают семь документов
Проводится работа по согласованию семи документов между Азербайджаном и Хорватией.
Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В настоящее время идет работа по согласованию семи документов, и в ближайшее время они вступят в силу", - сказал министр.
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