Глава делегации ЕС о финансовой поддержке Азербайджана в постконфликтный период

ЕС предоставил Азербайджану гуманитарную помощь в размере 9,1 миллиона евро.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на заявление Петера Михалко, назначенного главой представительства ЕС в Азербайджане, на фотовыставке "ЕС для Азербайджана".

"ЕС выделил около 17 миллионов евро на гуманитарную помощь во всем регионе, из этой суммы 9,1 миллиона выделено Азербайджану, включая 2,5 миллиона евро на мероприятия по разминированию", - сказал он.

"Хочу заверить вас, что мы продолжим сотрудничество с целью построения прочного партнерства", - добавил Михалко.