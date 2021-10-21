https://news.day.az/politics/1394506.html Заявление Владимира Путина по Карабаху
Заявление Владимира Путина по Карабаху
В целом получается сохранить ситуацию в Карабахе.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал в четверг президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Валдайского клуба.
"Избежать инцидентов не всегда удается, трудно представить идеалистическую картину после стольких лет противостояния", - сказал Владимир Путин.
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