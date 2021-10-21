Заявление Владимира Путина по Карабаху

В целом получается сохранить ситуацию в Карабахе.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в четверг президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Валдайского клуба.

"Избежать инцидентов не всегда удается, трудно представить идеалистическую картину после стольких лет противостояния", - сказал Владимир Путин.