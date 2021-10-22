Азербайджан ведет должную борьбу с глобальным изменением климата

Азербайджан, являющийся нефтегазовой страной, ведет должную борьбу с глобальным изменением климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп в пятницу в ходе мероприятия в Баку, посвященного 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая пройдет в Глазго.

"Многие страны сегодня не могут вести соответствующим образом борьбу с изменением климата. Я надеюсь, что встреча, связанная с изменением климата, которая пройдёт в Глазго, будет полезной для стран-участниц", - добавил он.

Шарп отметил, что необходимо отказаться от угольного топлива, автомобилей, работающих на дизеле и бензине: "В Великобритании намерены достичь этих целей до 2030 года. Переход к альтернативной энергетике должен осуществляться в четыре раза быстрее. Я надеюсь, что мероприятие COP-26 в Глазго предоставит Азербайджану дополнительные инструменты ведения борьбы с изменением климата".