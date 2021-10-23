Зангилан обладает большим экономическим и туристическим потенциалом

Карабах превратился в большую строительную площадку: после победы в Отечественной войне здесь непрерывно идут восстановительные работы. Зангиланский район, который является частью этой большой стройки и воротами в Восточно-Зангезурский экономический район, стратегически важен с экономической и военно-политической точки зрения.

Об этом сказал в субботу Trend член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

Депутат отметил, что Зангиланский район обладает богатыми ресурсами, включая месторождения различных полезных ископаемых, в том числе золота, меди, свинца, цинка, молибдена, отделочного камня и известняка, сырья для производства цемента.

"Все это повышает экономическое значение района и делает его привлекательным для инвесторов. Зарубежные компании уже начинают реализовывать здесь свои проекты. Компании из Турции, Южной Кореи, Италии, Израиля, Китая, России и других стран будут реализовывать в этом районе достаточно крупные проекты, что усилит интеграцию Зангилана в экономику Азербайджана и внесет важный вклад в дело создания новых рабочих мест", - сказал Гусейнов.

Он подчеркнул, что большое стратегическое значение имеет и строящийся в Зангилане международный аэропорт.

"Его фундамент был заложен несколько месяцев назад, но уже проделана большая работа. Благодаря этому аэропорту, который планируется ввести в эксплуатацию в будущем году, Зангилан станет большим транзитным и логистическим хабом. Азербайджан ежегодно посещают более двух миллионов туристов. Ожидается, что они будут приезжать и в Зангезурский район, и международный аэропорт обеспечит их комфортное прибытие", - сказал Гусейнов.