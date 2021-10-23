Заявление посольства Азербайджана в связи с визитом Араика Арутюняна в Россию

Визит Араика Арутюняна в Россию носит исключительно частный характер. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в Москве.

Посольство сообщает, что 23 октября сего года в некоторых социальных сетях была растиражирована новость о пребывании Араика Арутюняна в Москве и его встречах с официальными лицами Российской Федерации, в ходе которых обсуждалась региональная ситуация.

"В последнее время армянскими СМИ распространяется недостоверная информация о "рабочих визитах" в Россию выдающих себя за "должностных лиц" сепаратистов и проведении ими якобы официальных встреч с политическими кругами России",- говорится в сообщении.

Посольство вновь обращает внимание на то, что указанные лица пересекают границу Российской Федерации с паспортами граждан Республики Армения и, как правило, встречаются с представителями армянской диаспоры, а также их лоббистами, такие поездки носят исключительно частный характер и не рассматриваются как официальные, какие-либо политические консультации по линии государственных структур и дипломатической службы России с ними не проводятся.

"Зачастую подобные вбросы являются фейковыми, не подкрепляются никакими фактами, носят провокационный характер, имеют своей целью ввести в заблуждение общественное мнение и бросить тень на успешно развивающееся азербайджано-российское сотрудничество", отмечается в сообщении.