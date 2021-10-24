https://news.day.az/politics/1395342.html Офицеры ВМС Азербайджана успешно прошли курс стажировки в Турции - ФОТО
Офицеры ВМС Азербайджана успешно прошли курс стажировки в Турции - ФОТО
Лейтенанты, окончившие военно-морской факультет Азербайджанской военной академии, успешно прошли курс военно-морской подготовки на фрегатах ВМФ, проведенный в Турции с 27 сентября по 22 октября 2021 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.
Отметим, что 20 октября состоялась церемония выпуска азербайджанских моряков, участвовавших в курсах в Турции.
Курсы длились с 20 сентября по 15 октября. Выпускникам были вручены сертификаты командования ВМС Турции.
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