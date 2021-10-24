Офицеры ВМС Азербайджана успешно прошли курс стажировки в Турции

Лейтенанты, окончившие военно-морской факультет Азербайджанской военной академии, успешно прошли курс военно-морской подготовки на фрегатах ВМФ, проведенный в Турции с 27 сентября по 22 октября 2021 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

Отметим, что 20 октября состоялась церемония выпуска азербайджанских моряков, участвовавших в курсах в Турции.

Курсы длились с 20 сентября по 15 октября. Выпускникам были вручены сертификаты командования ВМС Турции.