Как "Железный кулак" Пашиняна от иллюзий вылечил

Официальный Ереван через год после позорного поражения во Второй карабахской войне, наконец-то, начал осознавать новую реальность в регионе. "Железный кулак" азербайджанской армии расставил все по своим местам и вот премьер-министр Никол Пашинян официально признал, что захватнической политике, которая проводилась Арменией против Азербайджана на протяжении 30 лет, положен конец.

Пашинян до капитуляции: "Карабах - это Армения".

Пашинян после капитуляции: "Армения не имеет планов по захвату чужих территорий".

Удивительно, как меняется мнение после позорного поражения, получив по башке "Железным кулаком". Еще совсем недавно армянский премьер плясал в пьяном угаре в тогдашней оккупированной Шуше, а сегодня отказывается от всех территориальных претензий и амбиций, которые имела Армения при всех своих экс-президентах. Сегодня есть только одна реальность - "Карабах - это Азербайджан!".

Несмотря на реваншисткие настроения, которые царят в некоторых радикально настроенных слоях в Армении, Пашинян осознает, что с точки зрения развития важно формирование благоприятной внешней среды, а также последовательная реализация повестки по открытию мирной эпохи для Армении и региона.

Решение этой задачи он видит в "преодолении атмосферы вражды, возобновлении переговоров по Карабаху под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ и разблокировке экономических и инфраструктурных коммуникаций в регионе".

"Эта разблокировка может качественно изменить содержание и структуру армянской экономики, обеспечить долгосрочный инклюзивный рост экономики", - считает Пашинян.

Ну, что сказать. Хоть и поздно, но все-таки додумались в Ереване, что во всех своих проблемах они виноваты сами ввиду своих захватнических амбиций. Экс-президенты Армении, которые являются военными-преступниками слепо вели страну в пропасть ради своих личных интересов. К счастью для Пашиняна, он не пошел по их стопам и прозрел. После "Железного кулака", но прозрел. Однако в одном он ошибается - "возобновлении переговоров по Карабаху под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ".

Каких переговоров? Какое ОБСЕ? Конфликт завершен и исчерпан. Нечего обсуждать с организацией, которая за 30 лет палец о палец не ударила. Минская группа олицетворяет устаревший формат и неадекватные механизмы. Пристрастность Франции в пользу Армении и размежеванное отношение Америки привели к тому, что Азербайджан взял инициативу в свои руки и решил конфликт раз и навсегда. Минская группа ОБСЕ потеряла актуальность после Победы Азербайджана. Президент Ильхам Алиев четко и ясно дал понять, что никакого статуса у Карабаха быть не может. О статусе Карабаха не говорит и Россия. Российские миротворцы находятся на территории Карабаха по приглашению азербайджанской стороны. Поэтому решать судьбу территорий, временно подконтрольных российским миротворцам, будет именно Азербайджан.

Азербайджан подписал трехстороннее Заявление в Москве и фактически создал механизм урегулирования наряду с Россией и Арменией. Запад остался за бортом соглашения от 10 ноября. И как бы не хотел хитрец Пашинян вновь завести разговоры о некоем "статусе для Карабаха", надеясь заручиться поддержкой в этом вопросе от МГ ОБСЕ, однозначно эта идея будет обречена на провал. Азербайджан не намерен делать никаких уступок касаемо своей территориальной целостности, капитулянт Пашинян должен это запомнить раз и навсегда.

М.Ахмедзаде