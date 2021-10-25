Горькое признание проармянского лоббиста

Армению постепенно покидают ее ярые защитники, в прежние времена однозначно поддерживавшие эту страну во всех ее черных делах и недальновидных поступках. И покидают не потому, что непочетно быть на стороне проигравшего. Этим несерьезным аргументом армянская сторона пытается оправдать заявления некоторых своих лоббистов. Нет, дело не в этом. А в том, что те, кто считает себя серьезными аналитиками или политиками, не хотят выглядеть глупо, отрицая истину, которую видели все.

Первая карабахская война и весь период армянской оккупации прошли в закрытом для мира режиме. В начале 1990-х не было Интернета и соцсетей, а в дальнейшем страна-агрессор использовала все возможности, чтобы информация о происходящем в "серой зоне" не становилась достоянием мировой общественности. И это ей хорошо удавалось благодаря различным деятелям, занимающим не последнее место в пропагандистской сетке той же России. Но вторая карабахская война проходила на глазах всего мира. Азербайджан приложил максимум усилий, чтобы разрушить нагромождения лжи и предвзятости, созданные армянской стороной за тридцать лет.

Одним из тех, кто давно и последовательно ублажал армянские уши эпитетами и выводами, которые хотели слышать в Армении и диаспоре, является достаточно известный российский политолог, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов. В период информационного голода аналитические выкладки Маркедонова служили для армян источником вдохновения. В отличие от того же Затулина Маркедонов считается серьезным аналитиком, и его слова звучали для армянской публики как песни ангелов. Но после 44-дневной войны небесные лиры перестали услаждать слух. Более того, за последние месяцы Сергей Маркедонов не раз возвращал своими заявлениями армян на землю.

На днях российский политолог дал интервью изданию Украина.ру.

Отвечая на вопросы издания, он развеял некоторые мифы, за которые армянская сторона держится в безнадежных попытках спасти свою репутацию. Интересно, что Маркедонов отделяет себя от крикунов всевозможных ток-шоу российского ТВ.

"Сейчас в шоу-формате принято говорить, что Азербайджан - это вассал Турции. Ничего подобного. Президент Ильхам Алиев тоже большой мастер игры на международной арене", - сказал Маркедонов.

"Очень часто говорят о том, что "все сделала Турция". Но погибали в основном азербайджанские солдаты. Турецкие советники и байрактары там были, но управляли-то всем азербайджанские офицеры и политики. Фактор Турции важен, но не настолько", - считает политолог. По мнению Маркедонова, если бы Азербайджан был больше и богаче, игра была бы еще более серьезной, но как держава среднего звена он должен балансировать и не встраиваться в какие-то форматы.

Можно только поприветствовать такое просветление сознания. Впрочем, Маркедонов уже не в первый раз заставляет армян проглотить горькую пилюлю. Ранее в интервью армянскому СМИ он заявил: "Понятное дело, что Турция - более престижный противник. Но все-таки основная часть тех, кто противостоял армянским силам, - это были азербайджанские солдаты, азербайджанские командующие".

Это означает, что российский политолог, многие годы лоббировавший армянские интересы на пропагандистском пространстве России, признал истину - войну выиграла Азербайджанская армия, а Президент Азербайджана - это независимый искусный политик, который не нуждается в подсказках и покровительстве. Утверждать обратное, потакать жалким оправданиям армянского агитпропа о том, что "доблестным ашотам" якобы приходилось противостоять не Азербайджанской армии, а неким объединенным турецко-террористически-сионистским силам, означало бы навредить своему имиджу, что старшему научному сотруднику структуры МГИМО это не к лицу.

Повторим - как воевал и побеждал Азербайджан, видел весь мир. Всем понятно, где заканчивается истина и начинается пропаганда.

Когда-то Сергей Маркедонов считал, что война невозможна. Военную риторику Баку он называл всего лишь инструментом давления. А война, по его мнению была невозможна, потому что у какой-то из сторон нет дикого военного превосходства.

Это было им сказано в 2010 году. В 2016-м, во время апрельских боев армянские СМИ снова бросились к серьезному эксперту Маркедонову, чтобы услышать его мнение. И услышали. Тот успокоил - блицкриг вряд ли здесь получится, и не только по военным, но и по политическим причинам.

"Чтобы удалось повторить сценарий 1995 года в Сербской Краине, нужны несколько факторов. Это абсолютная поддержка Запада, чего, кстати, нет на сегодняшний момент ни у одной из сторон, абсолютная пассивность России, чего мы тоже не видим, свидетельство чему - оперативная реакция президента Путина, Лаврова, Шойгу и всех, кому положено этой проблематикой заниматься", - сказал он.

В интервью армянам на второй день войны Сергей Маркедонов говорил уже более осторожно. Единственным аргументом в пользу агрессора было то, что "блицкриг не получился". "Мы уже видим, что блицкрига не получилось, по факту сегодняшнего дня. То есть за первый день серьезно линия фронта не поменялась", - сказал политолог, обнадежив армян, что в этом случае война, мол, может быть остановлена.

По какой-то неведомой причине и армянские пропагандисты, и их соратники в России и на других площадках проталкивали вопрос блицкрига, который якобы планировал Азербайджан. Хотя как раз в Баку о блицкриге не думали. В Баку слишком хорошо были осведомлены о созданной за тридцать лет системе обороны агрессора, и готовились к трудному прорыву. Те, кто прорывал оборону в первые дни войны, все до одного - герои, открывшие нам дорогу к Победе.

Сегодня Маркедонов, как и некоторые другие считающие себя серьезными экспертами деятели, уже вынужден признавать реалии, чтобы сохранить свой имидж. В конце концов, не может же он опуститься до имиджа истерика и хама Жириновского. Правда, он пока еще держится "последнего бастиона", последней надежды армянского агитпропа - темы статуса, без которого, дескать, конфликт не будет считаться решенным. Но, думается, вскоре мы услышим о кончине и этого аргумента. Потому что можно не верить чьим-то словам, но собственным глазам и ушам - невозможно.

Ведь Серей Маркедонов и сам признал политическое и дипломатическое мастерство Президента Азербайджана. По мере развития событий и укрепления новой реальности в сознании мы еще не раз услышим такие признания истины.

Лейла Таривердиева