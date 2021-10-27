https://news.day.az/politics/1396524.html В Турции завершился курс для азербайджанских военнослужащих - ФОТО
В Турции завершился курс для азербайджанских военнослужащих - ФОТО
В Турции прошла церемония закрытия курса "Горный коммандос", организованного для азербайджанских военнослужащих, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az.
Отметим, что с 23 августа по 16 октября в поселке Эгирдир турецкого города Испарта проводился курс, организованный Школой горного коммандоса и центральным учебным командованием.
В курсе участвовали 383 азербайджанских военнослужащих.
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