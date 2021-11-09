Нужно приветствовать Глобальный Бакинский форум на тему "Мир после COVID-19", организованный Международным центром Низами Гянджеви под попечением Президента Ильхама Алиева. На этом форуме обсуждаются актуальные глобальные проблемы, в числе которых такой стратегически важный вопрос, как отношение стран мира к процессу вакцинации. Были обсуждения, в какой степени вакцинация дала результат при пандемии коронавируса, отличившиеся в этой сфере страны делились собственным опытом с другими участниками форума. Поэтому проведение Глобального Бакинского форума необходимо не только для правительств стран-участниц, но и населения мира.

Об этом Day.Az сказал политический эксперт из Казахстана, президент Республиканского общественного объединения "Экологический альянс" Азаматхан Амиртай.

Эксперт отметил, что платформа также позволяет найти ответ на вопрос, каким в будущем будет геополитическое и макроэкономическое развитие государств, представленных на форуме в Баку.

"Инициативы Президента Ильхама Алиева в борьбе с COVID-19 приветствуются на международном уровне. Учитывая, что мировое население в настоящее время чувствует себя уязвимым из-за коронавирусной пандемии, Глобальный Бакинский форум выступает в роли одной из основных просветительских площадок. Уверен, что Глобальный Бакинский форум даст хороший импульс для дальнейшего развития борьбы с COVID-19.

Когда мир сталкивается с глобальными проблемами, страны должны помогать друг другу. Азербайджан со своей стороны оказывал помощь другим государствам. Поэтому деятельность Глобального Бакинского форума можно только поддержать", - заключил Азаматхан Амиртай.

Талех Агавердиев