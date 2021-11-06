На VIII Глобальном Бакинском форуме обсудили ситуацию со странами Западных Балкан

Страны Западных Балкан должны войти в состав Евросоюза, но не поставил ли ЕС в связи с этим перед ними более жесткие условия по сравнению с другими государствами?

Об этом сказал в субботу экс-президент Болгарии Петер Стоянов на панели на тему "Оценка Западных Балкан: Путь вперед" в рамках VIII Глобального форума "Мир после COVID-19", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он также отметил, что ЕС в последнее время столкнулся с рядом трудностей, в том числе экономическими кризисами, пандемией коронавируса и т.д.

"Это усложняет интеграцию ряда стран, в том числе региона Западных Балкан, в ЕС. Однако в Словении между лидерами стран Западных Балкан и государствами Евросоюза состоялась встреча. На ней странам Западных Балкан был дан ряд обещаний", - сказал Стоянов.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.