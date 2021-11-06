Азербайджан смог своевременно обеспечить необходимый инструментарий для борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом сказал в субботу бывший государственный секретарь и первый заместитель председателя правительства России Геннадий Бурбулис на панели на тему "Оценка Западных Балкан: путь вперед" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Руководство Азербайджана предпринимает важнейшие шаги в этих направлениях. Надеемся, что мы достигнем всех тех шагов, о которых мечтаем и в которых нуждаемся", - сказал Бурбулис.

По его словам, нынешний Глобальный Бакинский форум способствует укреплению партнерства ряда стран, которые в этом заинтересованы.

"Для меня участие в Глобальном Бакинском форуме - это личная мотивация. В целом по миру мы видим обратную перспективу: самоизоляция, саморазвитие, эгоизм. Сегодня многие страны не хотят сотрудничать друг с другом", - сказал Бурбулис.

Он также отметил, что 2020 год стал испытанием для всех стран.

"Мы столкнулись с десятками факторов, но не увидели ни одну страну, которая была бы готова к этим испытаниям", - сказал Бурбулис.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.