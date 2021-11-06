Без поддержки Азербайджана Грузия столкнулась бы с трудностями в сфере газоснабжения

Без такого партнера, как Азербайджан, Грузия столкнулась бы с трудностями в сфере газоснабжения.

Об этом сказала в субботу бывший вице-премьер Грузии Эка Ткешелашвили на панели на тему "Восточное партнерство: что такое потенциал?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее мнению, Грузия должна сделать все возможное, чтобы снизить зависимость от поставок газа из России.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.