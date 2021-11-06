ЕС может оказать помощь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий.

Об этом сказал в субботу экс-президент Латвии Валдис Затлерс на панели на тему "Восточное партнерство: что такое потенциал?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы должны помогать своим соседям. "Восточное партнерство" включает в себя вопросы сотрудничества и партнерства", - подчеркнул Затлерс.

Он отметил, что ЕС может оказать помощь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий.

"Это будет выражением его воли. Если одна страна помогает другой, то это повышает ее авторитет. Думаю, что очередной шаг будет содержать в себе такой особый подход и каждая страна получит ту помощь, в которой нуждается", - сказал Затлерс.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.