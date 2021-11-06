Отдельные страны начинают играть в геополитике доминирующую роль.

Об этом сказала в субботу экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на панели на тему "Будущее ЕС на глобальной арене" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, мировые тенденции меняются.

"Отдельные страны начинают играть в геополитике доминирующую роль. ЕС больше не создатель нынешних реалий", - сказала Грабар-Китарович.

Экс-президент считает, что необходимо развивать ценности, современные технологии, которые существуют в ЕС.

"Необходимо единство и в плане безопасности. В то же время ЕС тоже должен уметь защищать наши ценности. При этом мы должны отдаляться от ценностей, которые раскалывают ЕС изнутри", - считает она.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.