Мы обсудили многие вопросы на VIII Глобальном Бакинском форуме. Я поддерживаю Президента Азербайджана Ильхама Алиева за такую инициативу и высоко оцениваю проведение Глобального Бакинского форума.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказал бывший президент Монтенегро Филип Вуянович на VIII Глобальном бакинском форуме.

Выразив глубокую благодарность организаторам форума, Ф.Вуянович сказал: "Благодаря дискуссиям мы добьемся прогресса во многих сферах. Мы провели обмен мнениями по актуальным вопросам. Считаю, что VIII Глобальный Бакинский форум организован на очень высоком уровне".