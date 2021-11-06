ЕС должен найти новые пути решения.

Об этом сказал в субботу экс-президент Румынии Эмиль Константинеску на панели на тему "Будущее ЕС на глобальной арене" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Государства уже могут выйти из состава ЕС и независимо продолжать свое развитие. Евросоюз должен найти пути решения управления потоками мигрантов, людей с разным мышлением и религией, что потребует долгого времени", - заявил экс-президент.

Он также подчеркнул, что пандемия выявила глубокий раскол в ЕС: "В дальнейшем на повестке дня должны быть вопросы по созданию новых моделей. Евросоюзу нужно новое дыхание".

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.