В рядах ПЕА сегодня состоят сотни тысяч человек

На сегодня в рядах партии "Ени Азербайджан" состоят около 800 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу заместитель председателя - руководитель центрального аппарата правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таир Будагов на конференции, посвященной 29-летию со дня основания ПЕА.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане нет такой политической партии, которая могла бы конкурировать с ПЕА.

ПЕА стала партией побед благодаря своим успехам на выборах в Азербайджане, отметил Будагов.