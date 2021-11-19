https://news.day.az/politics/1405696.html В рядах ПЕА сегодня состоят сотни тысяч человек
В рядах ПЕА сегодня состоят сотни тысяч человек
На сегодня в рядах партии "Ени Азербайджан" состоят около 800 тысяч человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу заместитель председателя - руководитель центрального аппарата правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таир Будагов на конференции, посвященной 29-летию со дня основания ПЕА.
По его словам, в настоящее время в Азербайджане нет такой политической партии, которая могла бы конкурировать с ПЕА.
ПЕА стала партией побед благодаря своим успехам на выборах в Азербайджане, отметил Будагов.
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