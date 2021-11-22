https://news.day.az/politics/1406475.html Минобороны показало еще одно освобожденное село в Кяльбаджаре - ВИДЕО
Минобороны показало еще одно освобожденное село в Кяльбаджаре - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Йеллиджа Кяльбаджарского района, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ведомство.
Представляем вниманию читателей эти кадры.
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