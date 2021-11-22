Минобороны показало еще одно освобожденное село в Кяльбаджаре

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Йеллиджа Кяльбаджарского района, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ведомство.

Представляем вниманию читателей эти кадры.