Армения объявила Азербайджану террористическую войну

В СМИ и социальных сетях нарастает беспокойство распространением в социальных сетях информации в режиме реального времени о дислокации и передвижениях азербайджанских военных подразделений.

В последние дни, как, к сожалению, это имело место и в дни 44-дневной Отечественной войны, некоторые пользователи социальных сетей распространяли неофициальные фото- и видеоматериалы, освещающие моменты боевых операций на государственной границе, раскрывающие места дислокации наших военнослужащих, что вызвало естественную серьезную обеспокоенность также руководства министерства обороны. Армянская сторона следит за активностью наших граждан в социальных сетях, сотрудники военной разведки и спецслужб постоянно сканируют активные группы и страницы, анализируют и передают по назначению.

Командованием армии, в числе других осуществленных мероприятий, была выявлена группа военнослужащих, которые, грубо нарушив режим секретности, распространяли подобные материалы. В отношении них принято решение об исключении из рядов армии. Собранные по данным фактам материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки совершенным ими деяниям.

Выставляют эти ролики незрелые военнослужащие, не осознающие до конца всю степень опасности подобных действий. Распространяют безответственные "ура-патриоты", пытающиеся показать свой "патриотизм", "осведомленность", "причастность" и т.д.

Но не исключено, что в этом процессе есть звенья, занимающиеся этим профессионально. Попросту говоря, агентура врага. Будучи законспирированной, она может, воздействуя на патриотические чувства, провоцировать несознательную часть общества на распространение в соцсетях информации, способной нанести вред обороноспособности страны, нашей армии.

Все это - элементы гибридной войны, которая ведется беспрерывно в отношении Азербайджана, и к этому надо относиться очень внимательно.

Прежде всего, наложить категорический запрет на пользование мобильными и другими интернет-устройствами в зоне дислокации воинских частей, особенно на линии соприкосновения с врагом. Не может солдат, находящийся на передовой, на границе, вблизи от вражеских позиций, иметь при себе мобильный телефон, компьютер или другую подобную технику. При современных возможностях он становится потенциальным объектом поражения. Помнится, во время 44-дневной войны говорилось о распоряжение министра обороны о недопущении смартфонов в районе боевых действий и нераспространении видео-, аудиоинформации с места боев. Но ситуация убеждает в необходимости ужесточения дисциплины и ответственности за ее нарушения.

Вся ответственность за подобные случаи ложится на командование и командиров низшего звена соответствующих подразделений.

В современных условиях все должны четко представлять степень опасности вышеперечисленных деяний и свою ответственность за их совершение. В Уголовном кодексе Азербайджанской Республики содержатся три статьи, в которых предусмотрена уголовная ответственность за совершение подобных действий при соответствующей квалификации цели, мотивов, умысла совершенного. В зависимости от этого поступки конкретных лиц могут быть признаны изменой Родине (статья 274 УК), шпионажем (статья 276 УК) и разглашением государственной тайны (статья 284 УК). Не стану перечислять меры наказания, но поверьте, что они достаточно серьезные, чтобы хорошенько задуматься перед тем, как совершить подобное.

Следует помнить, что угроза армянских провокаций и армянского террора все еще сохраняется. Вспомним хотя бы теракт, осуществленный у села Дашалты. Хотя данный факт не имеет прямой связи с затронутой выше проблемой, он показывает, насколько серьезна ситуация. Судя по нездоровой реакции на этот теракт со стороны армянского общества, можно говорить об объявлении Азербайджану террористической войны. Приведу, например, слова новоиспеченного ереванского историка Владимира Ружанского, преподающего в Российско-армянском (Славянском) университете: "Норайр Мирзоян - настоящий герой... настоящий мужчина. И тем, кто, поджав хвост, что-то там подвывает о мире, должно быть стыдно, что честь общества и государства защищают одиночки типа Норайра. Пора делать выводы и действовать. Системно".

В подобных условиях необходимо предпринимать адекватные меры: с одной стороны, ассиметричные действия, которые заставят противника несколько раз подумать, а стоит ли ему это делать, а с другой, осуществить мероприятия, направленные на предотвращение террористической угрозы, в том числе на информационном поле.

В контексте первого справедливо заметил Сергей Марков, сказавший, что теракт близ Шуши ставит под сомнение функцию Лачинского коридора. Если следовать тексту и духу Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, то в нем нет и намека на то, что Азербайджан отказывается, либо просто не может осуществлять пограничный и таможенный контроль на участке своей границы, пересекающей так называемый Лачинский коридор. Опыт этого года показывает, что такой контроль - просто насущная необходимость, которая, в том числе окажет помощь российским миротворцам в осуществлении их основной и единственной по соглашению функции - поддержания мира в зоне ответственности. Наипервейшая задача - полное исполнение п. 4 Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, вывод оставшихся там частей вооруженных сил Республики Армения. На освобожденных территориях должен быть отдан приказ на ликвидацию любого лица, незаконно вооруженного и незаконно находящегося на этих территориях. Ситуация делает подобные приказы вполне легитимными. Войну армянская сторона не закончила и, кажется, заканчивать не собирается. Террористическая опасность для азербайджанцев не миновала.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР