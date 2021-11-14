Армянская провокация под Шушой - это теракт, и отвечать террорист должен по законам Азербайджана

Теракт против азербайджанских военнослужащих, произошедший утром 13 ноября в селе Дашалты, бурно обсуждается в армянском сегменте соцсетей и на экспертном уровне. Армянская сторона не желает признавать преступный акт проявлением терроризма, называя это как угодно, даже хулиганством.

А как на самом деле следует квалифицировать совершенное армянами?

На этот вопрос Day.Az попросил ответить доктора юридических наук, профессора, руководителя кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР Намика Алиева.

По словам юриста, теракт - это особо тяжкое преступление. Террористические действия создают опасную ситуацию, в большинстве случаев причиняют имущественный вред, дестабилизируют деятельность органов власти.

В Уголовном кодексе Азербайджанской Республики терроризм определяется как преступление, направленное против общественной безопасности. В соответствии с данным в статье 214 УК определением, под ним понимается взрыв, поджог и другие действия (теракт), создающие угрозу гибели людей, нанесения вреда их здоровью, нанесения значительного ущерба имуществу и других общественно опасных последствий с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения или оказания влияния на принятие решения органами государственной власти или международными организациями, а также в этих целях шантаж совершением подобных действий, отметил Намик Алиев.

"Те видеоматериалы, которые были представлены в средствах массовой информации, позволяют квалифицировать происшедшее как террористический акт. Пост, на котором находились азербайджанские военнослужащие и российские миротворцы, выполнял функцию по поддержанию мира в соответствии с Трехсторонним заявлением от 9/10 ноября 2020 года.

Взрыв в результате брошенной гранаты "РГД-5" нарушил общественную безопасность, создал угрозу жизни и здоровью несущих службу представителей государственной власти двух государств, был направлен на препятствование осуществлению миротворческой миссии путем устрашения. Трое азербайджанских военнослужащих были ранены.

Преступление было совершено на территории, которая, хоть и контролируется временно российскими миротворцами, но является признанной территорией Азербайджанской Республики. Поэтому преступник или преступники должны нести ответственность по УК Азербайджана. А для того, чтобы у российских миротворцев не оставалось никаких сомнений, сообщу им, что эти действия аналогично квалифицируются ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказал азербайджанский юрист.

Лейла Таривердиева