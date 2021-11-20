Армения развязывает гибридную войну против Азербайджана

Помнится, в дни второй карабахской войны было много нареканий по поводу того, что министерство обороны, мол, публикует мало видеокадров из зоны боев. Умники из соцсетей утверждали, что видеохроника войны вообще не ведется. Публикуемых Минобороны роликов, демонстрирующих разгром с воздуха вражеских сил, техники и инфраструктуры, диванным патриотам было мало, им хотелось жареного и кровавого. Чтобы восполнить этот, так сказать, видео-голод, они зарывались в профили армянских пользователей, искали "правду" там и распространяли фейки и искаженную информацию, играющую на и без того натянутых нервах общества.

Но это было меньшее зло по сравнению с огромным массивом реальных кадров, выкладываемых во всеобщее пользование самими азербайджанскими военнослужащими-участниками боев. Как раз для предотвращения таких случаев в республике был ограничен Интернет, но короткие ролики и фото все равно умудрялись появляться с завидным постоянством. С этим явлением пытались бороться, соответствующие структуры неоднократно обращались с предупреждениями, стараясь донести до несознательной части общества опасность и губительность подобных фактов для успешности военных операций и жизней самих солдат. Юзеры, гоняющиеся за лайками и ради этого готовые подставить свою армию, вряд ли задумывались об этом, постя ролики, содержащие военную тайну или возможности для выведения координат.

Вряд ли многое из того, что распространялось в соцсетях, особенно в слишком уж популярной Тик Ток, можно назвать вдохновляющим. Кадры, неразумно выкладываемые военными, подхватывались сотнями юзеров, фотошопились, снабжались совершенно неподходящей музыкой и титрами низкопробного содержания. Немало выкладывалось того, что вредило имиджу азербайджанского воина и Азербайджанской армии. Бывали случаи перепостов с армянских каналов дезинформации о якобы гибели либо пленении каких-то военнослужащих, окружении и разгроме каких-то подразделений.

Таких примеров в период 44-дневной войны было много, сказал в комментарии Day.Az военный эксперт, офицер запаса, специалист по вооружениям Абузер Абилов. Несмотря на то, что Сеть была отключена, многие каналы, сайты и обычные юзеры с помощью VPN распространяли видеокадры с места боев. Даже не думая, что эти съемки демонстрируют местность, на которой враг сидел 27 лет и знает там каждый куст. Именно эти кадры, отметил Абилов, в большинстве случаев служили для корректировки ударов армянской артиллерии и минометных расчетов. Даже были случаи с видеосъемкой высшего командного состава! Хотя неоднократно указывалось, что подобные действия являются противоправными, ничего не помогало.

Помимо моральной стороны, у вопроса имеется серьезный военный аспект. Обыватель, гоняющийся за лайками и подписками, не осознает, что на армянской стороне за их активностью следят сотрудники военной разведки и спецслужб. Они ежеминутно сканируют активные группы и страницы, анализируют и передают по цепочке. Это элементы гибридной войны и к этому надо относиться очень внимательно, считает Абилов.

"Насколько мне известно, есть соответствующее распоряжение министра обороны о недопущении смартфонов в районе боевых действий и нераспространении видео, аудиоинформации с места боев. Но, к сожалению, эти видео продолжают просачиваться в соцсети. Я понимаю, что такие кадры могли поднимать моральный дух и вдохновлять граждан. Но у этого вопроса есть и другая сторона - эти материалы могут использоваться врагом для идеологической войны против Азербайджана. На днях, когда происходили боестолкновения на границе, СГБ распространило предупреждение о дезинформации со стороны врага и об использовании некоторых граждан нашей республики с целью ведения общественного мнения в ложном направлении", - сказал офицер запаса.

По словам Абузера Абилова, в соцсетях есть достаточно каналов, профилей и групп с азербайджанскими названиями. Например, Телеграм-канал под названием "Кероглу". На самом деле канал принадлежит ФБ-странице "Армянское общественное радио" и ведется только на азербайджанском языке. Таких каналов много создано в Армении, России, Франции, США, Палестине и т.д. Юзеры должны быть очень внимательны, подчеркнул наш собеседник. Нельзя распространять непроверенную информацию ради лайков. Это может обернуться проблемами для нашей армии и уголовным делом для тех, кто постит ложь. Гражданам, в том числе родным военнослужащих, очень трудно порой бывает разобраться, где правда, а где ложь.

"Умение нужно не только на поле боя, оно необходимо и в информационной войне. Сегодня мнения общества разделились на два фронта. Одна сторона и некоторые СМИ утверждают, что боевые операции Азербайджанской армии снимать нужно. Мол, это нужно для истории, это поднимает дух молодежи и способствует патриотическому воспитанию. Другая сторона считает, что эти видео - особенно это касается соцсети Тик Ток - вредят армии и имиджу наших воинов. С последними я полностью согласен. Мало того, что эти ролики дешево оформляются, они еще и содержат информацию о дислокации войск, что чревато тяжелыми последствиями. Еще во время товузских событий в июле 2020 года, я лично через соцсети и СМИ обратился к нашим гражданам с просьбой не снимать места дислокации подразделений, колонны техники, говорил о категорической нежелательности демонстрации лиц военнослужащих. Все это дополнительная пища для разведки и подразделений психологической и идеологической войны противника. И военнослужащие тоже не вправе снимать и распространять сюжеты военного характера. Потому что есть соответствующий приказ министра обороны АР, о котором я сказал выше, а в тексте Военной присяге черным по белому написано "беспрекословно выполнять приказы высшего командования"", - сказал Абилов.

Военный эксперт подчеркнул, что есть достаточно свидетельств того, что подобные видео и фото изучались со стороны военной разведки и прочих органов не только врага, но и других недружественных нам стран. Абилов отметил, что органы правопорядка, например, только в исключительных случаях и для служебного пользования снимают на видео проводимые операции, и личный состав никоим образом никогда самолично эти кадры не распространяет. Но в период 44-дневной войны в Сеть попало видео с пленным офицером вражеской армии. Это было вопиющее нарушение, за что виновные были наказаны.

По мнению военного эксперта, в происходящем есть некоторая вина и самого министерства обороны. При МО имеется студия документальных фильмов и множество военных операторов. Можно профессионально, оперативно и четко снимать некоторые эпизоды, не нарушая режим секретности, и распространять официальные видеокадры. Задействование этого контингента могло бы остановить распространение в соцсетях несанкционированных роликов.

"Военная служба - это не детский сад, военные операции не место для личного пиара в соцсетях. Ликования от набежавших лайков и подписчиков не стоит жизни азербайджанского солдата. Давайте думать об этом. Время давно настало", - подчеркнул Абузер Абилов.

В заключение хотелось бы вспомнить презентованный в День Победы замечательный, впечатляющий по эмоциональному воздействию документальный фильм "Шуша, ты свободна" ("Şuşa, sən azadsan!"), рассказывающий об уникальной операции азербайджанского спецназа по освобождению Шуши. В фильме помимо интервью с участниками операции демонстрируются эксклюзивные кадры, снятые в ходе боев за город Шуша. Большинство этих кадров зритель видит впервые. Судя по фильму, шушинская операция была запечатлена кинохроникой во всех подробностях, но показываются только отдельные сцены, обрывающиеся в самые захватывающие моменты. О чем это говорит? Во-первых, о том, что ход боевых действий все-таки был запечатлен на видео. А во-вторых, о том, что даже сегодня, через год после войны остается многое, что не подлежит широкой демонстрации.

У военной тайны не короткий век, она не теряет секретность сразу после боя или на следующий день после войны. И любопытство тут совершенно неуместно. В первую очередь потому, что оно может стоить жизни нашим солдатам, лучшим из лучших. Как это было несколько дней назад. Та трагедия должна послужить уроком. И хотелось бы надеяться, что послужит.

Лейла Таривердиева