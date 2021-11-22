США хотели бы видеть больше возможностей для своих компаний в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Американские компании готовы инвестировать и участвовать во всех странах мира, где есть условия для успешной и конкурентной работы. Я хотел бы, чтобы американским компаниям было предоставлено больше возможностей. В частности, одним из способов является использование открытых тендеров. Таким образом, все компании в США смогут увидеть, каковы приоритеты развития Азербайджана, в том числе в Карабахе, и какие виды технологий требуются в Азербайджане. Тогда американские компании могут предложить свои решения. Уверен, что они смогут успешно конкурировать и помочь Азербайджану в развитии его экономики. Таким образом, нет предела сферам, в которых мы могли бы потенциально сотрудничать", - сказал он.

Литценбергер отметил, что США помогает диверсифицировать экономику Азербайджана в рамках своих программ помощи.

"Наша цель - найти программы, которые помогают создавать рабочие места и повышают уровень жизни, особенно для людей за пределами Баку. Мы работаем с частным сектором, развиваем сельское хозяйство, туризм, агротуризм. Жители городов могут поехать в сельскую местность и провести там время, помогая поддержать местную экономику", - добавил посол.