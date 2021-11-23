Тегеран поддерживает формат «3+3»

Иран поддерживает инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по созданию формата "3+3" для обеспечения мира и сотрудничества на Кавказе. Как передает Day.Az, об этом говорится в статье посла Ирана в Анкаре Мухаммеда Феразменда для агентства "Анадолу".

Дипломат напомнил, что Иран проводит контакты со странами региона по вопросу формата "3+3", в который должны войти Азербайджан, Армения и Грузия, а также Турция, Россия и Иран.

Феразменд считает, что данная инициатива соответствует также основным принципам внешней политики Ирана.

"Инициатива "3+3" соответствует фундаментальным принципам внешней политики Исламской Республики Иран, а именно: решение региональных проблем странами региона, минимизация зон конфликтов, развитие сотрудничества и цель по созданию сильного региона за счет синергии возможностей и способностей региональных стран", - отметил посол.

Посол также напомнил о том, что в 2020 году во время Второй Карабахской войны заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам провел контакты в Баку, Ереване, Анкаре и Москве.

"Страны региона, за исключением Грузии, приняли данную инициативу. Для реализации инициативы "3+3" или "3+2" существует коллективная воля, общие интересы и взаимопонимание высокого уровня. Несомненно, прекращение 30-летнего конфликта и установление мира и стабильности, возникновение возможностей для развития, торговли, инвестиций и беспрепятственной коммуникации в стратегическом регионе Южного Кавказа принесет пользу всем региональным странам. Главным преимуществом этой инициативы является то, что ни одна из стран региона не игнорируется", - сказал Феразменд.

Посол также напомнил успешный опыт трех соседних стран - Ирана, Турции и России - в снижении напряженности и прекращении кровопролития в Сирии.