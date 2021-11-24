Джейхун Байрамов обсудил с послом Финляндии развитие двусторонних связей

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного полномочного и чрезвычайного посла Финляндии Кирсти Наринен, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МИД.

Ссылаясь на встречу, состоявшуюся с финским коллегой в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН, министр отметил перспективы развития отношений между странами, подчеркнул важность проведения политконсультаций между МИД двух стран.

Посол Кирсти Наринен назвала встречу с Президентом Азербайджана очень интересной, а также выразила удовлетворение встречей с членами группы дружбы с Финляндией в Милли Меджлисе.

Она отметила, что Финляндия заинтересована в установлении мира в регионе.

На встрече стороны обсудили возможности развития взаимных связей в экономической, энергетической, образовательной сферах, сфере окружающей среды, обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.