Джейхун Байрамов обсудил с послом Финляндии развитие двусторонних связей - ФОТО
Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного полномочного и чрезвычайного посла Финляндии Кирсти Наринен, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МИД.
Ссылаясь на встречу, состоявшуюся с финским коллегой в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН, министр отметил перспективы развития отношений между странами, подчеркнул важность проведения политконсультаций между МИД двух стран.
Посол Кирсти Наринен назвала встречу с Президентом Азербайджана очень интересной, а также выразила удовлетворение встречей с членами группы дружбы с Финляндией в Милли Меджлисе.
Она отметила, что Финляндия заинтересована в установлении мира в регионе.
На встрече стороны обсудили возможности развития взаимных связей в экономической, энергетической, образовательной сферах, сфере окружающей среды, обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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