Армения полностью изменила архитектурный облик Еревана, стерла следы Ереванской крепости. Там осталась только Голубая мечеть.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заведующий сектором Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов во время выступления на конференции "Великое возвращение: Возрождение культуры".

По его словам, в Армении разрушено 850 зданий.

"Армяне провозглашают всему миру, что Ереван - древний город, однако уничтожили историю, полностью изменили 2 000 топонимов. Они хотят стереть следы азербайджанской культуры, пытались присвоить албанские церкви. Армяне разрушали и продавали азербайджанские территории и в период оккупации. Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, армяне хотели стереть наши исторические корни. Даже после Второй мировой войны не было таких разрушений. Мы должны привлечь к этому международное сообщество", - добавил Ахундов.