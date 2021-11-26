Находящаяся в рабочей поездке в России председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с директором регионального европейского бюро Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге, передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Говоря во время беседы о продуктивном сотрудничестве между Азербайджаном и ВОЗ, спикер парламента Азербайджана отметила разноплановость отношений с ВОЗ, действующей в нашей стране с 1994-го года.

Ханс Клюге был поставлен в известность о мерах по борьбе с COVID-19 в Азербайджане. Сахиба Гафарова также отметила, что Азербайджан - одна из стран, прилагающих усилия для достижения равного и справедливого доступа к вакцинам от COVID-19.

"Данная ВОЗ высокая оценка вкладу Азербайджана в борьбу с пандемией COVID-19 в глобальном масштабе вновь подтверждает важность инициатив нашей страны для всего мира", добавила руководитель азербайджанского парламента.

"Азербайджан в сжатые сроки оказал финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам и международным организациям, включая добровольный взнос в ВОЗ в размере 10 миллионов долларов. Проведённые в апреле 2020 по инициативе Президента Ильхама Алиева саммит Тюркского Совета, саммит Движения неприсоединения в мае того же года и специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств в декабре прошлого года подтверждают, что Азербайджан - сильное государство, готовое принять на себя ответственность за решение общемировых проблем. Эти инициативы ещё раз продемонстрировали приверженность нашей страны международной солидарности и сотрудничеству", отметила спикер.

Директор регионального европейского бюро Всемирной Организации Здравоохранения Ханс Клюге выразил удовлетворение встречей с главой законодательного собрания нашей страны и озвучил высокую оценку вклада Азербайджана в борьбе с пандемией и усилия по её устранению.

Он подчеркнул успешное продолжение этого процесса и ныне, и особо отметил, что предпринятые азербайджанским правительством в начале пандемии шаги и принятые им решения показали, что ситуация находится под полным контролем президента.

Ханс Клюге поблагодарил Азербайджан за его поддержку и вклад в глобальное реагирование на пандемию, и добавил, что Азербайджан одной из первых стран мира предпринял шаги для противодействия COVID-19.

Позже на встрече обсуждались иные вопросы.